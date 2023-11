Calçadas destruídas, lixo e lama pelas ruas. Esse é o cenário encontrado por moradores da região Central de Anápolis após a forte chuva que caiu sobre a cidade na tarde desta quinta-feira (02).

A precipitação teve início pouco depois das 13h em várias regiões do município e, apesar de ter sido rápida, causou alagamentos e deixou rastros de destruição.

Vias como 14 de Julho, Firmo de Velasco e Barão do Rio Branco foram as mais deterioradas por conta dos bueiros entupidos. Força dos ventos também arrancou árvores na região.

Em outro ponto do Centro, nas proximidades da Praça das Mães, moradores também encontraram placas de estabelecimentos que não suportaram ao vendaval e caíram.

Já na Desembargador Jaime, uma grande estrutura de telhado também desabou durante a chuva e foi parar no meio da rua.

MUITO FORTE⛈️🚨 Centro de Anápolis teve calçadas e ruas destruídas após chuva torrencial Vias já conhecidas por acumular estragos em períodos chuvosos foram as mais deterioradas por conta dos bueiros entupidos- https://t.co/bVkEIIkPQk pic.twitter.com/qNus7fn3Qw — Portal 6 (@portal6noticias) November 3, 2023

Em tempo

Como noticiado pelo Portal 6, no momento da chuva, a UPA Pediátrica, no bairro Maracanã, também enfrentou problemas e precisou paralisar as atividades momentaneamente.

Adultos que aguardavam com crianças para receber atendimento ainda precisaram esperar do lado de fora por conta do estado em que o prédio ficou.

Isso porque a quantidade de água foi tanta que os próprios servidores tiveram de se mobilizar para tirá-la do interior da unidade.