Mulheres ricas dizem o valor que gastam no salão mais caro do Brasil

Um vídeo publicado no Instagram tem dado o que falar após um digital influencer descobrir quando as mulheres ricas costumam gastar no salão de beleza mais caro do país. Os internautas ficaram divididos.

Matheus Coiote publicou as cenas aos quase 350 mil seguidores e, no post, é possível vê-lo abordando algumas clientes do estabelecimento. “Quanto você gasta por mês com a sua beleza?”, questiona a elas.

“Só a unha é R$ 350, da mão e do pé. Para a pele, coloca aí uns R$ 150 por mês. [Somando tudo], acho que uns R$ 3 mil ou R$ 4 mil”, disse a primeira entrevistada.

Já a segunda respondeu que “cada escova [alisamento temporário] no cabelo é R$ 400 com a hidratação. Unha, se for em gel, é R$ 250. Roupas é em média R$ 2,7 mil”.

Matheus perguntou quanto as mulheres acreditavam que uma pessoa deveria ganhar para cuidar perfeitamente da estética. A primeira explicou que o valor mínimo deveria ser R$ 10 mil livre, contando que o marido arcasse com todas as despesas da casa.

A segunda explicou que ‘as mulheres têm uma pressão estética maior e que deve estar tudo em dias’. Ela ainda acrescentou que, para um homem sustentar uma mulher, ele precisa receber entre R$ 15 e R$ 20 mil.

Nos comentários, inúmeros usuários ponderaram que essa realidade é totalmente particular ao mundo delas. “Onde já se viu? Eu fico lutando para pagar R$ 30 em uma unha e já acho caro”, disse uma mulher.

Veja o vídeo!