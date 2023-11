UPA Pediátrica de Anápolis tem atendimento paralisado após chuva alagar totalmente a unidade

Em meio às fortes chuvas deste feriado do Dia de Finados (02), a UPA Pediátrica de Anápolis, localizada no bairro Maracanã, foi completamente alagada, impossibilitando o atendimento na unidade.

Pais e pacientes que aguardavam na recepção tiveram de esperar do lado de fora enquanto a equipe do local trabalhava na retirada da água.

Em imagens e relatos enviados ao Portal 6 por pessoas presentes durante o ocorrido, é possível ver o estrago que as chuvas causaram no espaço, bem como a fila de cidadãos prejudicados.

Com o piso completamente encharcado, as poucas pessoas que continuaram no interior da UPA tiveram de se virar para conseguir seguir no espaço sem maiores problemas, enquanto tentavam se livrar do excesso de água.

“Estamos tendo que esperar do lado de fora enquanto eles arrumam lá dentro, o atendimento foi completamente paralisado”, denunciou uma mãe.