Trabalhadores do transporte coletivo estendem prazo de negociação após primeira proposta da Urban: “falta de respeito”

Presidente do sindicato ainda alfinetou o prefeito Roberto Naves, ao dizer que ele estaria aproveitando cenário como “palanque político” para as eleições de 2026

Thiago Alonso - 24 de novembro de 2024

Assembleia do sindicato foi realizada neste domingo (24). (Foto: Reprodução/O Arrojado)

Dois dias após a Prefeitura de Anápolis anunciar reajustes na tarifa do transporte coletivo, trabalhadores do setor realizaram uma assembleia junto a Urban neste domingo (24), para tentar chegar a um acordo salarial.

Após as conversas, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Anápolis (Sittra) decidiu estender o prazo para as tratativas, após considerar a primeira proposta uma “falta de respeito”, conforme apontou Adair Rodrigues, presidente da associação.

Vale ressaltar que, de acordo com a Prefeitura, os acréscimos foram solicitados pela Urban com o objetivo de regularizar os salários dos servidores.

Durante a reunião, o líder sindical declarou que o aumento apresentado é “incompatível com a realidade enfrentada pela categoria”.

A Urban, por sua vez, afirmou que, embora a Prefeitura tenha decretado o reajuste nas passagens, “o valor não recompõe integralmente o equilíbrio econômico e financeiro do contrato”, sendo insuficiente para atender às demandas levantadas pelos trabalhadores.

Durante a assembleia, Adair Rodrigues também criticou a postura do prefeito Roberto Naves (Republicanos) no impasse, alegando que ele teria utilizado o momento como “palanque político” para se projetar como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Apesar das críticas, o Sittra informou que não planeja realizar paralisações nesta semana, optando por estender o prazo para que as negociações avancem de forma que “contemple as demandas dos trabalhadores sem comprometer a operação do sistema de transporte público da cidade”.