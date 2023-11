Morrem em Goiânia fieis que tiveram corpos queimados durante evento religioso

Duas pessoas morreram após terem o corpo queimado em um acidente, ocorrido durante um evento religioso, em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu no dia 28 de outubro, mas só foi repercutido neste sábado (04), pelo G1.

As vítimas estavam em um centro religioso do município, em um evento que consistia em escrever cartas com pedidos, enrolá-las com pólvora dentro e jogar em uma fogueira.

Em determinado momento, as chamas saíram de controle e acabaram atingindo cinco pessoas. Dentre elas, Vitor Hugo de Melo da Rocha (19 anos) e Sandra Cristina (44 anos) perderam a vida.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) com 98% do corpo queimado e faleceu no dia 1º de novembro.

Já a mulher, que também foi levada ao HUGOL, teve 48% do corpo queimado e veio a óbito nesta sexta-feira (03).

Outras duas vítimas se feriram e estão internadas em hospitais diferentes. No entanto, a expectativa é de que elas sejam liberadas ainda neste sábado (04).

Uma quinta pessoa também foi atingida pelas chamas, mas não precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.