Professor de escolinha de futebol em Goiás é condenado por abuso sexual contra alunos

O professor de uma escolinha de futebol de Rio verde foi condenado pela Justiça a 16 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra alguns dos próprios alunos, com as idades variando de 07 a 10 anos.

O homem foi denunciado pelo Ministério Público (MP) ainda em abril deste ano, após uma série de relatos de práticas criminosas ocorridas a partir de 2022 serem apurados e investigados.

Conforme o titular da 9ª Promotoria de Rio Verde, Marcelo Henrique Rigueti Raffa, em alguns casos o professor teria convidado as crianças para um clube da cidade e oferecido lanches, presentes e até pequenas quantias em dinheiro, a fim de conquistara confiança dos menores.

Em uma dessas ocasiões, ele foi flagrado praticando atos libidinosos com dois dos meninos, um de 07 e outro de 08 anos.

Em um dos relatos, o homem também foi acusado de mostrar conteúdo pornográfico para outro garoto de apenas 10 anos.

Além disso, uma perícia autorizada judicialmente localizou, no aparelho celular do denunciado, uma fotografia de uma criança nua. Ao ser questionado, afirmou que havia capturado a imagem por engano e que não sabia que tal ato se tratava de crime.

Diante das provas colhidas e das diversas denúncias, o professor já está preso pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A (estupro de vulnerável), caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e não poderá recorrer em liberdade.