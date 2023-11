Relembre a história do goiano que construiu o próprio carro, peça por peça, para economizar

Quando se pensa em comprar um carro, é normal fazer uma consulta de preço com as principais concessionárias, ou mesmo procurar anúncios em sites de veículos usados. Porém, literalmente construir o próprio veículo é uma ideia que sequer costuma vir a tona. Pois foi exatamente isso o que um morador de Goiânia fez, ainda na década de 90.

Paulo César Alencar Costa ficou conhecido em todo o país após uma reportagem do Jornal Nacional, que foi ao ar em 1996, á época com 31 anos, contando sobre a curiosa atitude que o homem teve na hora de tomar essa decisão e que recentemente voltou a viralizar na internet.

Nas imagens, um bem mais novo William Bonner conta como o goianiense montou, peça por peça, uma unidade inteira da VW Saveiro.

Foram seis meses nos quais Paulo, que é engenheiro, procurava o veículo dos sonhos, porém não conseguiu achar uma opção boa e que coubesse no bolso.

Foi aí que surgiu a ideia de montar ele próprio o carro, aproveitando a experiência que possuía na área.

E assim, parte por parte, foi nas revendedoras autorizadas para comprar as peças originais, seguindo a risca as instruções do manual de fábrica.

Ao total, foram oito meses na árdua tarefa de encontrar as porcas, parafusos, portas e demais engrenagens nos tamanhos exatos, mas finalmente, em 1992, a Saveiro estava pronta. Em toda essa aventura, o engenheiro acabou gastando menos do que a metade do preço original do carro. “Valeu a pena”, segundo ele.

Porém, o homem ainda enfrentou alguns processos burocráticos para regularizar o veículo, já que ninguém antes havia tentado algo igual.

Foi a custo de muita conversa com a Secretaria Nacional de Trânsito (à época Departamento Nacional de Trânsito) para que o regulamento fosse alterado.

De acordo com a resolução editada, para emplacar e licenciar o automóvel, foi preciso juntar todas as notas fiscais de cada uma das peças e obter um laudo de segurança aprovado pelo Imetro.

Hoje com 51 anos, Paulo possui um perfil online discreto e mora em Brasília (DF), e é claro, ainda possui a tão querida e histórica Saveiro consigo.