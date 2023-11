Você se considera uma pessoa com dedo podre para relacionamento?

Essas pessoas são, no geral, muito frustradas em suas relações amorosas, já que só se envolvem com aqueles que não dão o devido valor para o outro e acabam desistindo do compromisso.

Ter o “dedo podre” é escolher parceiros ou parceiras que não possuem responsabilidade afetiva, são imaturos, egoístas e não querem nada sério.

Acontece que, em alguns casos, para fugir desses maus bocados, vale avaliar a si mesmo e ver o que você pode estar fazendo de errado.

6 características que as pessoas com dedo podre para relacionamento têm em comum:

1. Dificuldade para reconhecer o seu valor

Começando nossa lista, a chave para virar e deslanchar um bom relacionamento começa a partir do amor próprio.

Aquele que não sabe o seu real valor, tem dificuldade de se envolver com quem de fato merece aquilo.

Sendo assim, ele acaba aceitando migalhas por não se amar em primeiro lugar e não saber transparecer isso aos outros.

2. Não saber o que quer em um relacionamento

Quem tem o “dedo podre”, normalmente, é uma pessoa que não se conhece e, por consequência, não sabe o que busca em um relacionamento.

Por conta disso, essa pessoa acaba se encaixando em qualquer mundo e se entregando a qualquer um por não saber o que busca.

3. Deixar de ser transparente ao conhecer alguém

É um erro tremendo não ser transparente ao conhecer alguém! Porque você acaba se envolvendo com uma pessoa que não tem as mesmas intenções que você.

Aquele que se frustra demais em relacionamento deve dizer logo de cara o que quer ali, para não se decepcionar com suas expectativas.

4. Sempre frequentar os mesmos lugares

Seu dedo podre não vai acabar, se você continuar apontando-o para os mesmos lugares.

É uma característica comum dessas pessoas, acabam frequentando os mesmos lugares e, obviamente, conhecendo o mesmo tipo de gente também.

Logo, para mudar esse cenário é preciso se arriscar e se colocar em novos lugares.

5. Não se centralizar na vida

Como dito, essas pessoas não conseguem alimentar o amor próprio e, por isso, não conseguem também se centralizar na sua própria vida.

Isso quer dizer que elas facilmente colocam outros em um pedestal, se dedicando 100% àquilo e esquecendo de si.

6. Insistir para dar certo com qualquer um

Por fim, os “dedo podre” estão tão cansados de se frustrarem no amor que acabam insistindo em qualquer um para dar certo logo no amor.

Esse é um erro tremendo e só faz o outro lado se afastar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!