Festival com entrada gratuita, comida e música ao vivo desembarca em Goiânia

Com entrada gratuita e diversas atrações para o público, a 7º edição do Festival GO Rock & Afins, que será realizado durante o Festival Goiânia Gourmet, já tem data marcada para desembarcar na capital goiana.

O evento acontecerá entre os dias 10, 11 e 12 de novembro no estande da FGR, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), na Avenida Deputado Jamel Cecílio. O início será às 17h.

Durante a festa, os participantes poderão aproveitar shows de artistas como Nila Branco, Grace Carvalho, Maíra, Dante Ventura, Chal, André Mols (TNY), Casa Bizantina, Liga Joe, DJs, entre outros.

Além da música, durante o Festival Goiânia Gourmet, haverá 10 estandes de produtores gastronômicos locais, cardápios variados, bar centralizado, espaço kids e pet friendly.

No cardápio constam itens como pamonhas, caldos, arroz carreteiro, hambúrgueres, espetinhos, pizzas, peixes, choripan, yakisoba, tapiocas e entre outros.