Influencer goiana divide opiniões ao listar as coisas que não abre mão em um relacionamento

A influencer goiana Laila Oli, que faz sucesso nas redes sociais com vídeos sobre relações, rotina e humor, emplacou um hit no qual lista coisas que ela não abre mão em um relacionamento. A postagem acabou dividindo opiniões e expondo diversas visões do tema nos comentários.

Em dado momento da publicação, que já soma mais de 350 mil visualizações no Instagram, ela diz que não se importa com quais pessoas ele segue e que não mexe no celular do companheiro pois “se ele trair, é porque ele é vagabundo”.

Laila ainda reforça que respeito não é algo que se cobra de ninguém, e que se tem que ser cobrado é porque há algo de errado no relacionamento. Em diversos casos, outras mulheres concordaram com a visão exposta.

“As doidas se doendo, vão se tratar, se for para ser corna vai ser, bisbilhotando a vida dele ou não. A única que se desgasta é você, de quebra recomendo psiquiatra. Não é normal estar em um relacionamento com medo de ser traída, isso é doentio”, apontou uma internauta.

Outra seguidora teve uma opinião diferente, alegando que tal comportamento poderia abrir brechas para o cultivo de mentiras no namoro ou casamento.

“Chave para ser corna por anos e anos sem saber”, comentou. Já um homem também participou da discussão dizendo que “quem faz isso geralmente esconde algo! Então não mexo no seu para não mexer no meu!”, apontou.

Várias pessoas embaracaram nessa visão, de que fazer a chamada “vista grossa” poderia ser um erro disfarçado de acerto, no qual a liberdade seria confundida com a escolha pela ignorância. Contudo, muitos ainda insistiram que isso seria apenas ciúmes, de modo que o acordo feito entre duas pessoas estaria além dessa constante vigilância.

“Abismado com a quantidade de pessoas inseguras nos comentários que devem fazer a vida dos parceiros um inferno de tanto ciúmes kkkk”, complementou outro internauta.