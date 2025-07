6 melhores pit dogs de Goiânia para conhecer e comer bastante

Os leitores do Portal 6 indicaram os espaços noturnos que atendem baladeiros, estudantes e trabalhadores, com conforto e preços que cabem no bolso

Magno Oliver - 12 de julho de 2025

Imagem mostra três sanduíches tradicionais de pit dog. (Foto: Captura de tela / Youtube)

A procura por pit dogs bons em Goiânia se intensifica cada vez mais, principalmente na temporada de férias. Pit dogs são as famosas lanchonetes noturnas que vendem sanduíches montados, os tradicionais X-saladas. É com esse nome mesmo, é cultural por aqui.

Assim, famílias, jovens universitários, trabalhadores noturnos e amantes de baladas formam filas atrás de um bom sanduíche. Eles se deslocam até os tradicionais quiosques para comer lanches generosos e reconfortantes, após um dia intenso de correria e outras atividades.

Desde a década de 1960, os pit dogs são marcas registradas da capital. Um ponto importante é que eles são oficialmente, agora, patrimônios culturais imateriais do estado desde 2020 e do município em 2021 (amém!).

Assim, em nossos canais de notícias e redes sociais, os leitores do Portal 6 enviaram indicações dos melhores lugares para conhecer e sair de barriga cheia.

6 melhores pit dogs de Goiânia para conhecer e comer bastante

1. “Pit Dogs da 10” – Rua 10 – Setor Universitário

Eles são patrimônios da cidade e estão na batalha pelo pão de cada dia e de saciar os goianienses há anos.

Assim, os chamados “Pit Dogs da 10” são, na verdade, vários quiosques ao longo da rua 10 que oferecem lanches diversos. São muito frequentados em Goiânia e as opiniões divergem sobre qual o melhor vendido ali. Na dúvida, o mais indicado é você aproveitar as férias e experimentar um x-salada em cada um deles para tirar sua conclusão.

2. Buldog’s Sanduicheria

Nome imponente e sanduíches que enchem bastante. Assim, ele é indicação dos nossos leitores quando o assunto é pit dog raiz que proporciona uma experiência única de saborear sanduíches.

Ele fica na rua 23, Praça Léo Lynce, no setor Oeste e oferece atendimento das 18h às 2h, de domingo à quinta e das 18h às 5h nas sextas e sábados. Foi eleito por voto popular como o melhor Pit dog de Goiânia em 2023 e 2024.

3. Komiketo Sanduicheria

“Komiketo, o lanche da cidaaaaaade“, se você nunca ouviu esse jingle nos rádios, então devolve a sua carteirinha de habitante de Goiânia.

Assim, nossos leitores deram o 3º lugar para a sanduicheria Komiketo. Ela tem unidades na Serrinha, no Oeste, no Bueno, no Centro e nos shopping’s Araguaia, Aparecida, Buriti, Cerrado, Gyn e Passeio.

4. Kid Abelha

A próxima indicação dos nossos leitores é famosinha nas redes sociais e por um ponto que chama a atenção. Nas indicações nos canais do Portal 6, todos os leitores fizeram questão de ressaltar que o x-tudo lá é bom e extravagante em itens.

O Kid Abelha tem sanduíches em pão sírio, combinação de hambúrguer, picanha, salsicha e cremes. Tem unidade na Praça Walter Santos, no Coimbra, no Setor Universitário e outras unidades espalhadas pela cidade.

5. Smilinguido – Praça Santos Dumont – Setor Aeroporto

Sim, a amostra acima é de lá mesmo, um sanduba enorme para você sair de lá satisfeito e com a barriga cheinha. Indicação dos leitores e também eleito top 10 melhores pit dogs de Goiânia por votação popular. A equipe do smilinguido não brinca em serviço ao oferecer lanches monstruosos.

Ele fica ali na Praça Santos Dumont, no Setor Aeroporto.

6. Pit Tico – Campinas – Bernardo Sayão

Pit Tico é sexto indicado e com uma ressalva universal de nossos leitores: você senta e rapidamente o seu sanduíche já chega.

Não tem muita demora na espera, eles agilizam ao máximo para você comer. Assim, ele tem a tradição de 36 anos de atendimento na noite goiana. Por fim, tem sanduíches autorais e no delivery também não pecam para entregar, é rapidez no pedido também.

Endereço: Av. Bernardo Sayão, 2028-2050 – St. Centro Oeste.

