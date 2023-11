As manchas de desodorante nas roupas são um verdadeiro terror para a grande maioria das pessoas, concorda?

Afinal, mesmo dando tudo de si para esfregar a região, que fica enrijecida e amarelada, parece que nada, nem nenhum produto é capaz de resolver o problema.

Pois bem, hoje os seus dias imersos nesse pesadelo acabaram! A boa notícia é que há um ingrediente que você, provavelmente, tem em casa e que vai te ajudar muito. E o melhor: em apenas um minutinho.

O ingrediente que elimina as manchas de desodorante em 1 minuto:

Indo direto ao “X” dessa questão, o antídoto para solucionar esse seu dilema está bem embaixo do seu nariz e já é bastante conhecido no mundo das donas de casa, é ele: o vinagre!

Esse famoso desengordurante natural é capaz de quebrar moléculas do desodorante intrínsecas com o nosso suor.

Sem contar que o líquido ainda atua como agente de limpeza nas fibras dos tecidos. Mas chega de ladainhas e vamos ao que interessa!

Para remover as manchas em 1 minuto você vai precisar colocar o vinagre branco em um recipiente com água morna.

Com o auxílio de uma escova, esfregue essa mistura na mancha e certifique-se de fazer isso do lado oposto da sujeira, empurrando-a para fora do tecido.

Agora deixe a solução agir na mancha por cerca de 01 minuto. Isso permitirá que o vinagre branco quebre as proteínas do desodorante.

Por fim, enxague e lave sua peça de roupa como de costume e voilà! Problema resolvido!

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também:

6 utilidades da bolinha de desodorante que são pouco conhecidas

Este é o jeito certo de usar desodorante que talvez nem todos saibam

6 utilidades do desodorante em spray que muita gente não sabia

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!