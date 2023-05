Você deve usar desodorante roll-on, não é mesmo?

Bom, para os que não são fãs dos modelos em spray, esse outro formato pode ser a alternativa perfeita.

No entanto, você já pensou nas possibilidades que essa embalagem diferente pode te proporcionar em casa?

6 utilidades da bolinha de desodorante que são pouco conhecidas:

1. Massageador corporal caseiro

A bolinha do seu desodorante pode ser perfeita para fazer massagem corporal em casa, ajudando a aliviar dores nos músculos, como no pescoço, costas ou pernas.

Para isso, lave bem a embalagem, seque e coloque dentro do recipiente algum óleo para massagem.

Assim, ao passar a bolinha pela região do corpo que dói, você sentirá uma sensação de frescor e estimulação na região.

2. Espalhar álcool em gel

Se você quer um item otimizado e prático para guardar álcool em gel, aposte na embalagem do desodorante roll-on.

Para isso lave bem o utensílio e despeje seu álcool em gel lá dentro. Agora, basta esfregar a bolinha em suas mãos e voilà, você pode levar para qualquer lugar.

3. Bolas de pingue-pongue

Acredite se quiser, mas as bolinhas que estão no desodorante roll-on são perfeitas para substituir as bolinhas de pingue-pongue.

Afinal, o formato, textura, espessura e peso favorecem o manuseio durante a brincadeira.

4. Bolinhas de Natal

Caso você esteja com a criatividade aflorada e muita disposição, recicle suas bolinhas do desodorante para a decoração do seu Natal!

Para isso, basta limpá-las bem, pintá-las e decorar como quiser para irem direto para a sua árvore de Natal.

5. Decoração

Se você quiser dar um toque a mais para a sua casa, aposte em acumular algumas bolinhas de desodorante para fazer um varal colorido.

Para isso, pinte as peças como quiser, faça furos e passe um barbante entre elas. Agora, pendure em sua parede como quiser!

6. Bijuteria

Por fim, para fazer brincos mais extravagantes e diferentes, use bolinhas de desodorante roll-on!

Para isso, basta comprar ganchos de brincos em uma loja de aviamentos e pendure bolinhas decoradas da forma que quiser e voilá!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!