Risco para tempestade com rajada de ventos e raios em 18 cidades de Goiás

É bom já se preparar pois, segundo a previsão do tempo, pelo menos 18 cidades de Goiás devem enfrentar tempestades com rajadas de ventos e até raios nesta semana.

Os termômetros seguem em alta, em algumas partes chegando à marca de 37º C. A combinação entre calor e umidade continua propiciando a formação de chuvas, distribuídas de maneira isolada pelo estado.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a região Leste terá o maior volume de chuvas, chegando à 30 mm. Todavia, todas as partes do estado estão sujeitas ao fenômeno natural.

Anápolis, Porangatu, Catalão, Jataí, Rio Verde, Luziânia e até a capital Goiânia são alguns dos municípios listados como prováveis destinos das tais chuvas que se desenham.

Ipameri, Nova Aurora, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Rubiataba, Flores de Goiás, Iporá, Uruaçu, Cristalina e Formosa completam a lista, todos com variação de nebulosidade e possibilidade de precipitação.

Apesar de tais ocorrências, já na sexta-feira (10) o tempo deve firmar novamente, de modo que o final de semana terá o predomínio do Sol com o céu aberto na maior parte do estado.