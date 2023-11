Segundo analistas, uma das melhores formas para aumentar o desempenho e longevidade dos smartphones é limpar a memória do celular.

Esse simples hábito garante um fluxo maior do sistema operacional do aparelho, facilitando atualização de aplicativos, instalação de novos softwares, baixar mídias e outras ações.

Por isso é de suma importância ficar vigilante ao espaço disponível no armazenamento do seu celular e buscar formas de aumentar isso, como se livrar de itens sem utilidade e dados temporários no cache do aparelho.

6 formas de limpar a memória do celular e deixar ele mais rápido:

1. Remover aplicativos

Não tem como falar de liberar espaço no celular sem citar a maior das táticas: remover aplicativos.

Manter apps inúteis no seu aparelho ocupa (e muito) o armazenamento do celular. Por isso, apague os desnecessários.

2. Limpar o cache

Talvez você não saiba, mas muitas coisas no seu celular podem acumular dados de cache, que são informações internas relacionadas ao operador.

Bom, apagar o cache do celular é um fator importante para garantir sempre mais espaço e um melhor desempenho do telefone.

3. Salvar arquivos na nuvem

Se tratando dos aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, é comum haver um acúmulo grande de fotos e vídeos, que, por consequência, ocupam grande espaço na nossa memória.

Uma alternativa para fugir disso é transferir essas mídias para a nuvem do sistema operacional do seu celular.

Quanto mais usamos aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram, maior é o acúmulo de vídeos e fotos na memória do aparelho. Uma solução para se livrar do excesso é fazer upload desses itens para um serviço de armazenamento na nuvem.

4. Não usar os dados em segundo plano

Se você não sabe o que quer dizer dados em segundo plano, não se preocupe, pois esclarecemos para você. No geral, existem alguns app, como de redes sociais, que ficam funcionando mesmo quando não estão em uso.

Mas por que existe isso? Simples: para você sempre receber notificações. Porém, o problema é que isso deixa o smartphone mais lento e com a memória cheia. Por isso, desative essa função.

5. Atualizar os app

Ok, você com certeza deve atualizar sempre os seus aplicativos, não é mesmo? Porém, saiba que, se você não atualiza, apenas quando chega no limite de usar aquela versão, você pode estar perdendo espaço na memória.

Essencialmente, quanto mais atualizamos os aplicativos, os bugs são eliminados e traz mais agilidade para o aparelho.

6. Atualizar seu sistema operacional

Por fim, seja Android ou iOS, sempre mantenha seu sistema operacional atualizado. Em suma, isso vai te ajudar muito a melhorar o desempenho do seu celular.

Assim como nos aplicativos, a atualização vem para trazer uma nova versão do sistema de uso, liberando memória, eliminando bugs e deixando o celular mais rápido.

