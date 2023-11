Homem tenta matar gerente de supermercado a facadas no Setor Oeste, em Goiânia

O início da tarde desta segunda-feira (06) foi de horror no Supermercado Barão, do Setor Oeste, em Goiânia, após um homem em situação de rua tentar matar o gerente do estabelecimento.

O suspeito, que já está preso, havia sido expulso do local horas antes e retornou com uma faca para cometer o crime.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o exato momento em que o autor, de 25 anos, entra no supermercado e parte para cima da vítima, que tem 34 anos.

Ele rapidamente foi contido pelo segurança, que conseguiu evitar uma tragédia maior.

O Portal 6 apurou que o gerente sofreu cortes nas mãos por ter tentado se defender.

A tentativa de homicídio já foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiânia.