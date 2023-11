Pesquisa aponta quais são as cidades goianas com melhor qualidade vida para os idosos

Goiás se destacou no Índice de Longevidade (IDL) de 2023, que avalia a qualidade de vida da população com 60 anos ou mais no Brasil. Trata-se da primeira vez que o índice analisou todas as 5.570 cidades goianas.

O índice foi dividido em três categorias: municípios grandes (acima de 100 mil habitantes), médios (até 100 mil habitantes) e pequenos (até 34 mil habitantes).

Desse modo, entre as cidades grandes, Goiânia conquistou o primeiro lugar a nível estadual. Em comparação com os demais da categoria, a capital alcançou o 35º lugar.

Catalão segue na 76ª posição, assim como Itumbiara (111ª), Rio Verde (147ª) e Jataí (161ª). Anápolis figurou em 175º lugar, sendo que Aparecida de Goiânia é a próxima ranqueada, em 258º lugar.

Entre os municípios de médio porte, Santa Helena de Goiás lidera em 214º lugar. A próxima cidade goiana é Quirinópolis, em 236º. Além disso, Uruaçu, Morrinhos e Itaberaí foram posicionados em 275º, 281º e 285º a nível nacional, respectivamente.

Quanto às cidades pequenas, o destaque foi para Campos Verdes, que conquistou o 26º lugar da categoria, seguido por Nova Veneza (191º), Ceres (193º), Araçu (206º) e Nova Aurora (214º).

Método

Para analisar a qualidade de vida, o IDL foi calculado a partir de 23 indicadores, como expectativa de vida ao 60 anos, PIB per capita, densidade de telefonia móvel, número de pessoas matriculadas no ensino superior com 60 anos ou mais, número de estabelecimentos de saúde e cobertura vacinal.