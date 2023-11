25 municípios de Goiás estão em alerta para tempestades, rajadas de vento, e raios nesta quarta-feira (08)

A previsão é de que Goiás continue recebendo fortes pancadas de chuvas nesta quarta-feira (08). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), alguns municípios, sujeitos a tempestades perigosas, devem redobrar os cuidados.

O boletim apontou que todas as regiões do estado devem registrar precipitações, com foco no Oeste, que pode apresentar cerca de 15 mm. Em seguida, o Norte, Leste e Sudoeste de Goiás, com 10 mm.

A região Central e Sul também devem receber chuva, no entanto, em menor quantidade, visto que a expectativa é de uma média de 7 mm e 3 mm, respectivamente.

Neste cenário, de acordo com as informações do Cimehgo, os municípios mais sujeitos a pancadas de chuvas são Porangatu, Rubiataba e Iporá, onde a previsão é de 5 mm.

Além disso, Goiânia, Rio Verde, Jataí e Ceres seguem, com 3 mm. Já Anápolis, Luziânia e Cristalina podem registrar cerca de 2 mm, enquanto a previsão para Goianésia é de 1 mm.

Vale destacar que o órgão emitiu um alerta para o risco de tempestades fortes em diversos outros municípios, sendo eles: Alto Horizonte, Amaralina, Araguapaz, Aragarças, Aruanã, Bonópolis, Britânia, Campos Verdes, Crixás, Guarinos, Hidrolina, Itapaci, Jussara, Mara Rosa, Matrinchã, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Planalto, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uirapuru.

Nestes locais, há maior risco de rajadas de chuvas fortes com rajadas de vento e raios, o que pode resultar em queda de árvores, alagamentos, entre outros problemas.