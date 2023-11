Corrida de Rua está com inscrições abertas em Anápolis e vai premiar com dinheiro e brindes os melhores colocados

Já estão oficialmente abertas as inscrições para a terceira etapa do 12º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que acontecerá no dia 25 de novembro, às 20h, com a largada no Estádio Jonas Duarte.

Os melhores colocados terão premiações em dinheiro e troféus, além das medalhas de participação para todos os competidores.

Os interessados têm até o dia 19 de novembro para efetuar a inscrição, sendo que os 500 primeiros a realizarem o cadastro ganharão um pacote promocional com camiseta, viseira e sacochila, além do kit da corrida.

O circuito da prova terá a mesma distância que as últimas edições, de 5 km, tanto para a categoria individual quanto para a em equipe.

As inscrições podem ser realizadas através do site do próprio evento, sendo que, para retirar o kit da corrida, é necessária a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

A previsão desta etapa é de que cerca de 5 mil atletas participem, dentre competidores profissionais e também aqueles que buscam, no esporte, uma melhora na qualidade de vida.