Mulher considera terminar após descobrir por que o marido quis ficar com ela

Uma americana diz ter ficado “enfurecida, arrasada e enojada” depois de descobrir uma atitude do marido no passado que a deixou completamente decepcionada.

Sem ter a identidade revelada, ela contou ao jornal “Atlanta Black Star” que seu esposo havia aproximado dela por conta de uma aposta entre colegas de trabalho sobre “quem tiraria a virgindade dela”.

A americana, na faixa dos 20 anos, trabalhava em uma empresa de call center, nos EUA, onde haviam vários homens que comentavam sobre sua vida pessoal.

Após colegas de equipe descobrirem que ela era filha de um pregador e que ainda era virgem, resolveram fazer a aposta insensível e desmedida para disputar quem ganharia.

Alguns homens tentaram se aproximar e investir em alguma relação amorosa, mas ela acabou se simpatizando apenas com o atual marido, que, tempos mais tarde, acabaram se casando e formando uma família.

Em entrevista, ela desabafou: “eu esperava que essa informação( ser uma mulher virgem) me levasse ao ostracismo, mas na verdade teve o efeito oposto. Os caras começaram a me dar muita atenção e eu me tornei uma mercadoria muito valiosa”.

Ela descobriu a confissão da aposta depois que um ex-colega de trabalho revelou tudo em uma festa em que estavam. Para ela, tudo havia desmoronado ali após receber a informação.

E logo lamentou: “ele deixou escapar que houve uma aposta no call center quando todos trabalhávamos lá. Fiquei arrasada e muito perturbada com a confissão.”

Assim que chegou em casa da festa, resolveu chegar nele e conversar sobre o que havia descoberto sobre a tal aposta.

Ele admitiu ter participado da aposta “infantil” e alegou que ela estava tendo uma reação muito “exagerada” com ele.

“Ele disse que se apaixonou por mim e não se arrepende de ter se casado. Deixei claro o que sentia por ele por ter chegado ao ponto de se casar comigo apenas para ganhar uma aposta e tirar minha virgindade”, desabafou.

Depois de uma conversa bem sincera e franca com os pais, ela cogitou muito pedir o divórcio e questionou: “estou sendo excessivamente sensível a uma aposta tola e imatura ou tenho motivos suficientes para dissolver nosso casamento?”