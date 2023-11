Você anda desconfiada de que seu parceiro está com outra?

Pois bem, comumente vemos por aí alguns homens que se acham os espetinhos, pulando a cerca, né?

Esse comportamento extremamente problemático e de muito mal gosto destrói relações e causa muitos traumas.

Bom é por isso que detectar alguns sinais dessas traições podem aliviar todo esse processo!

6 características que um homem que está com outra passa a ter:

1. Cuidado exagerado com a aparência

Fique de olho se seu parceiro está com uma preocupação repentina com a aparência.

Isso porque, essa mudança brusca de comportamento pode significar um desejo em ter algo fora do relacionamento, que não envolva você.

Por isso, estar vaidoso pode ser um artifício para chamar atenção de outras mulheres.

2. Evitar usar o cartão

Para aqueles que não possuem um cartão pessoal, a saída que eles encontram para enganar as mulheres é usar apenas dinheiro em espécie.

Assim, eles conseguem esconder o extrato bancário das parcerias e evitar serem pegos no flagra com alguns gastos suspeitos.

3. Distanciamento da sua família

Se seu amado anda afastado de sua família, ou até mesmo dos amigos, isso pode ser mais um sinal.

Isso porque, ele pode se sentir culpado em ficar ao seu lado na frente dos entes queridos, enquanto te trai no off.

4. Mau-humor

Às vezes as puladas de cerca podem se manifestar no humor do seu namorado, por isso, seja atenta!

Aquela irritabilidade com você, sem necessidade alguma, pode ser um truque dele para ficar na defensiva contigo e não chamar sua atenção para outras coisas.

5. As intimidades perderam o calor

Sabe quando as intimidades entre o casal esfria? Isso pode significar que ele está te traindo.

Isso envolve deixar de lado os beijos, abraços e o carinho de um pelo outro, enquanto deposita todo esse amor em outra mulher.

6. Manter o carro sempre limpo

Por fim, pode parecer loucura, mas manter o carro limpo também é mais um artifício para enganar as mulheres e aqui temos dois agravantes.

O primeiro é que eles usam o carro sempre limpinho para atrair mais amantes. E a outra coisa é que com a higiene em dia, ele esconde qualquer vestígio de traição.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!