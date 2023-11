Após polêmicas de palestras sobre “cura gay” nos colégios, assunto vira tema de Parada LGBTI+ em Anápolis

Após diversas polêmicas envolvendo as recentes palestras religiosas voltadas para a temática de “cura gay” em escolas de Anápolis, a Parada LGBTI+, evento voltado para membros da comunidade e simpatizantes, que ocorre anualmente, resolveu confrontar diretamente o tema.

Intitulada “Cura gay não existe, mas homofobia é crime!”, a reunião irá protestar contra a prática das técnicas de reversão da orientação sexual e identidade de gênero, que são proibidas pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999.

O assunto ganhou grande notoriedade no município, após o Portal 6 repercutir com exclusividade as visitas realizadas pela igreja Church City, no primeiro semestre deste ano, em diversos colégios da rede estadual de ensino.

Nestas, palestrantes do grupo “Resgatados” abordavam diversos temas religiosos, focando na necessidade de se viver com base na “verdade” e nos “princípios de Deus”. Eventualmente, a conversa tomava outro rumo junto a um testemunho de uma jovem (ex-trans) que dizia como havia se “curado” da condição e a importância que isso teria.

Durante o final do mês de outubro, diversos estudantes das unidades visitadas foram ouvidos pela reportagem e compartilharam o sentimento de desconforto e até mesmo aflição, por se sentirem atacados e bastante desconfortáveis.

Todo o episódio culminou em investigações por parte da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e também na formalização de denúncias, tanto no Ministério Público de Goiás (MPGO) quanto na Polícia Civil (PC).

Sobre o evento

Tendo justamente essa temática como tema central da 17ª edição, a Parada ocorrerá no dia 26 de novembro, com a concentração estando prevista para começar às 14h, na Praça Dom Emanuel – localizada no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Já a passeata em si deve começar às 18h. A expectativa da organização é de que cerca de 10 mil pessoas se reúnam para participar do evento.

Ainda, ocorrerá a distribuição de materiais informativos e insumos de prevenção das IST, como AIDS, Sífilis e Hepatites Virais. Na concentração também será realizada será feita a aplicação de testes rápidos para estas infecções.

Já na parte cultural, estão previstas as apresentações musicais, shows com drag queens, grupos de danças, cantores, performers e dançarinos. Vários DJs também animarão o público quando a passeata tiver início.

Mais informações podem ser obtidas através do Instagram do evento @paradagoias, ou também pelo telefone (62) 99176-5720.