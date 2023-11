Concurso público é aberto em Goiás com mais de 30 vagas; veja como se inscrever

A Prefeitura de Hidrolândia, cidade a 30 km de Goiânia, anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de 34 vagas abertas e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Confira a lista completa de cargos ao final da matéria.

Os salários variam entre R$ 1.494,32 e R$ 2.973,73, com jornadas de trabalho semanais de 40h a 44h.

Quem tiver interesse em participar do certame deverá fazer a inscrição entre os dias 08 e 28 de dezembro, pelo site do Itame, banca realizadora do concurso. Serão cobradas taxas de R$ 70 até R$ 120, conforme o nível do cargo.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 04 de fevereiro de 2024.

Para a função de Auxiliar de Serviços Braçais, será cobrada também uma avaliação prática, marcada para o dia 10 de março de 2024.

Em caso de dúvidas a respeito do concurso público, leia o edital.

Confira a seguir a relação completa de vagas abertas: