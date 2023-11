Irmãs revelam o segredo para conseguir ganhar mais de R$ 700 mil por dia

Duas irmãs australianas fizeram bastante sucesso na internet com uma prática um tanto quanto inusitada atendendo seguidores nas redes sociais.

Julie, de 21 anos, e Renae, de 19, atendem um púbico bastante diferente e entram de biquíni numa banheira cheia de leite e cereais coloridos para se molharem com os ingredientes e faturarem alto por isso.

Depois de se banharem, elas enchem potes de vidro com leite e cereais e vendem para seus seguidores na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans.

Em apenas uma live de banho de duração de 24 horas, as irmãs afirmaram que teriam arrecadado o equivalente a R$ 725 mil.

Elas atendem sugestões dos fãs sobre os produtos que gostariam de ver elas usando em uma live de banho e elas prontamente atendem às demandas solicitadas.

De acordo com a dupla, elas tiveram a ideia depois de debater sobre conteúdos incomuns para compartilhar na internet com seus 279.000 seguidores no Instagram combinado de ambas.

Logo veio a ideia da banheira cheia de leite e cereais. Elas contam que teriam vendido 100 potes do produto, além de doar mais 100 unidades gratuitamente.

Em entrevista ao NeedtoKnow.co.uk, Renae conta que “queria satisfazer meus fãs mais incríveis e solidários realizando seus desejos. Eu realmente gosto de atender meus superfãs, então estruturamos tudo de acordo com a ordem de chegada, para garantir que eles estivessem felizes e cientes do quanto apreciamos seu tempo e atenção.”

Segundo elas, há o interesse de ambas em planejar usar a grana para viagens, se divertir e também fazer trabalhos de caridade.