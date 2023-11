O período de chuva chegou para a maioria das regiões brasileiras e junto dele vem o temido mofo em casa.

Esses terríveis fungos aproveitam o clima úmido para se proliferarem nos mais diversos cantos do nosso lar e removê-los parece ser um grande terror, né?

Pois bem, hoje iremos te dar não só um truque, como outros cinco para você testar em casa e ver qual é mais prático.

E acredite: todos funcionam!

6 maneiras de acabar com o mofo em casa durante tempo úmido:

1. Vinagre + Bicarbonato

Começando nossa lista, essa duplinha aqui todo mundo tem em casa, né?

Pois bem, misture 240 ml de vinagre branco com 1 colher de bicarbonato de sódio, lembre-se de usar um recipiente grande, pois borbulha muito.

Com este antídoto em mãos, use um borrifador para aplicar nas regiões mofadas e deixe agir por 10 minutos, e voilà! Finalize com um pano e livre-se do mofo.

2. Saquinhos para umidade

Outra coisa que pode te ajudar nesses casos é criar saquinhos com ingredientes que sugam a umidade do local, principalmente armários.

Por exemplo, coloque pedaços de giz ou carvão embrulhados em tecidos de tule. Assim, deixe dentro dos ambientes fechados e fique livre da umidade e dos fungos.

3. Água sanitária

Quando o assunto são os fungos, não tem como não falar da água sanitária.

Para isso, misture cerca de 100 ml de água sanitária em um litro de água e deixe essa mistura agir sobre a região afetada.

Por fim, retire com um pano e pronto!

4. Limão

Além do que já foi citado, você ainda pode usar o limão para te ajudar nessa também!

Para retirar o mofo, basta esfregar a fruta partida ao meio sobre o mofo. Depois lave normalmente e veja como a mágica acontece.

5. Shampoo neutro

Pode não parecer, mas usar shampoo neutro pode também te ajudar nisso aqui!

Para isso, basta aplicar o cosmético diretamente na região mofada e esfregar, em seguida, limpe como de costume e veja a sujeira impregnada sumir!

6. Isopor

Por fim, caso o mofo esteja se proliferando em espaço vazios entre os móveis e parede, use essa tática aqui: isopor.

Para isso, cole placas de isopor na região, barrando qualquer contato com umidade e que possa ser um atrativo para os germes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!