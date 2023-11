Câmara Municipal de Anápolis abre concurso público com até R$ 5.122,06 de salário

A Câmara Municipal de Anápolis divulgou a abertura de um novo concurso público, para o preenchimento de 15 vagas de início imediato, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível médio, técnico e superior. Veja a relação completa de vagas ao final da matéria.

Os contratados irão receber salários entre R$ 3.375,90 a R$ 5.122,06, com jornadas de trabalho de 25h semanais.

Quem tiver interesse em participar deverá se inscrever no site do Instituto Verbena da UFG, entre os dias 12 de dezembro e 11 de janeiro de 2024. Serão cobradas taxas de R$ 100 a R$130, conforme o nível do cargo.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, prevista para ser realizada no dia 28 de janeiro.

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.