Corpo é encontrado com as mãos amarradas dentro de cisterna em Goiânia

Uma morte misteriosa chamou a atenção dos moradores da Vila Bandeirantes, em Goiânia, após um corpo ser encontrado dentro de uma cisterna.

O caso ocorreu por volta das 16h desta quinta-feira (09). Populares teriam encontrado a vítima dentro do poço e acionaram a Polícia Militar (PM) para averiguar a situação.

Ao chegar no local, a equipe pôde confirmar que havia, de fato, um corpo dentro da estrutura, sendo necessária uma operação para retirá-lo do reservatório.

Assim, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu retirar o corpo da cisterna. A vítima foi identificada como Wanderson Campos de Alecrim, de 24 anos.

O jovem foi encontrado sem camisa, com as calças abaixadas e as mãos amaradas nas costas.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local e juntar indícios que podem indicar o que causou e quem seria o responsável pela morte.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar andamento às investigações sobre o ocorrido.