Está para adoção cachorro da PRF responsável por auxiliar cerca de 70 prisões em Goiás

Responsável por ajudar a apreender mais de 10 toneladas de drogas, o cão Jambo, que atuou na Polícia Rodoviária Federal (PRF) como farejador durante seis anos, está sendo colocado para adoção. É que, agora, ele está desfrutando de uma nova fase da vida – a aposentadoria.

Jambo é da raça Pastor Belga Malinois e possui 7 anos e meio. Para se ter uma ideia, ele já ajudou a efetuar aproximadamente 70 prisões ao longo da carreira.

Até mesmo missões fora das fronteiras do estado já foram realizadas pelo cachorro como no Maranhão (MA), Paraná (PR) e Santa Catarina (SC).

Mas adotar o cão requer uma série de cuidados e requisitos. Isso porque todos os candidatos passarão por uma espécie de processo seletivo.

Inicialmente, os interessados devem preencher um formulário online informando onde moram e as condições para cuidar do animal. O prazo é até quarta-feira (15).

“Ele é um cachorro muito ativo, gosta de brincadeiras e precisa de espaço. Ele não é acostumado com crianças e outros cães machos. É necessário residir em casa ou chácara. O cão tem porte grande, não é adequado para apartamento”, diz o formulário.

A preferência é que o interessado resida em Goiânia, na Região Metropolitana ou consiga buscar o Jambo no Canil da PRF em Goiânia.

“Se necessário, a gente faz visitas no novo lar, a gente vai querer receber fotos e vídeos do Jambo para saber como ele está e se eles [tutores] precisam de algo ou alguma orientação”, diz o inspetor da PRF Diego Romanhol, responsável por cuidar do cachorro durante os anos de contribuição, à TV Anhanguera.

Vale ressaltar que o animal não é castrado, mas está vermifugado e com as vacinas em dias.