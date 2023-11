Inmet alerta sobre fenômeno climático que deve atingir Goiás nos próximos dias; entenda

Uma intensa onda de calor deve elevar os termômetros em Goiás nos próximos dias, conforme aponta um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na quarta-feira (08).

Conforme o comunicado, a expectativa é que a situação se estenda até a próxima sexta-feira (10) e que as temperaturas no estado fiquem até 5º C acima da média.

No entanto, de acordo com a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, em Goiás, o cenário de intensidade pode continuar vigente até terça-feira (14).

Segundo a profissional, a explicação é que a persistência da massa de ar seco e uma circulação ciclônica de alto nível irão impedir a chegada da frente fria vindo do Sul e do Norte, ocasionando o aumento da temperatura.

Durante o período, a região Norte do estado, onde estão localizados municípios como Porangatu, Aragarças, Uruaçu, Santa Tereza de Goiás, Niquelândia e outros, deve registrar até 41º C.

Mesmo com a elevação dos termômetros, a coordenadora alega que chuvas rápidas podem acontecer no estado, porém com fraca intensidade.

“Ainda teremos condições de ocorrência de algumas chuvas isoladas, mas o que vai predominar é temperatura alta por vários dias em torno de 3 a 5 graus. Não é aquela chuva para aliviar a temperatura. São chuvas mais rápidas”, diz.

Após a condição, temporais mais fortes estão previstos para ocorrer em algumas cidades de Goiás a partir de quarta-feira (15).

“Depois do dia 15, começa a ter uma mudança no prognóstico com condição de chuvas e pancadas parcializadas”, explica.

Segundo a profissional, a previsão é que a região Sudoeste seja a mais afetada, onde ficam as cidades de Jataí, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Mineiros, entre outros.