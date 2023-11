Motorista de aplicativo consegue filmar uma das coisas que acontecem na madrugada

Um motorista de aplicativo publicou uma gravação feita durante o horário de trabalho, na madrugada, e o caso viralizou na internet, deixando os internautas chocados.

Marcos Devanni transporta passageiros através das plataformas há cinco anos e vive em Belo Horizonte. No vídeo em questão, o condutor explicou que havia deixado o passageiro em uma festa, tarde da noite.

Após o desembarque, ele visualizou um homem visivelmente embriagado, segurando um copo de cerveja e andando de forma estranha. A decisão dele foi filmar a situação, já que publica vários conteúdos de humor no perfil.

A pessoa desconhecida se aproximou do carro e tentou entrar na porta traseira – possivelmente acreditando se tratar do motorista solicitado por ele. Neste momento, o homem puxou a maçaneta com muita força.

Então, Marcos abriu o vidro traseiro e pediu para que ele se afastasse. Depois disso, ele dirigiu e acelerou para longe do local.

Ao final do vídeo, o profissional ponderou que foi uma atitude errada – por ter aberto o vidro. Nos comentários, os usuários do Instagram pontuaram que realmente foi arriscado, principalmente pelo fato dele estar embriagado.

Confira as cenas!