Pichadores rebatem recado colocado em placa de muro de condomínio em Goiânia

As constantes pichações no muro do condomínio Due Home Design, em Goiânia, levaram os moradores a tentar convencer os possíveis autores do vandalismo por meio de um aviso. No entanto, a tentativa de negociação acabou chamando a atenção na web pela resposta ousada dada pelo suposto infrator.

Todo o flagrante foi registrado por um internauta e compartilhado no X – antigo Twitter – na última quarta-feira (08).

Na postagem, é possível ver uma placa colada na parede de um muro que afirma que caso a parede não seja pichada, um gesto nobre será realizado como retribuição.

“Atenção, Sr. Pichador. Para cada mês que esta parede não for pichada, o Condomínio Due Home Design concederá 02 cestas básicas a uma instituição de caridade”, diz.

Contudo, o que de fato chamou a atenção dos internautas foi a resposta irônica dada pelo possível pichador por meio de um novo delito.

“Cadê o comprovante??”, questionou ele.

A cena já conta com 1.113 visualizações na plataforma e impressionou os usuários da rede pela ousadia do possível delinquente.

“Goiânia não é para amadores kkk”, disse o autor da publicação.

Veja: