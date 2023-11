Sábado (11) tem Feira de Mulheres Empreendedoras em Anápolis com diversos itens no precinho

No próximo sábado (11), será realizada a 3ª Edição da Feira de Mulheres Empreendedoras de Anápolis.

O evento está programado para ocorrer entre 10h e 18h, no Espaço Rebeca do Vale Home Decor, localizado no bairro Jundiaí.

Os visitantes poderão conhecer o trabalho de várias expositoras, que trabalham com a venda de semijoias, queijos artesanais, itens para cozinha, produtos de decoração, cosméticos, dentre outros.

A entrada será gratuita. Além disso, na hora do almoço será servido feijoada para os frequentadores que estiverem na ocasião.

Segundo Iêda Lopes, idealizadora da feira e uma das empreendedoras que estão presentes no evento, a expectativa é de receber algumas centenas de pessoas ao longo do dia.

“O evento é de uma grande relevância, porque são mulheres se unindo em um mesmo propósito. É uma feira que tem crescido muito, promovendo a divulgação do trabalho destas empreendedoras e a troca de conhecimentos”, concluiu.