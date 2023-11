Termina em novembro o prazo para garantir desconto no IPVA 2024; saiba como conseguir

Para aqueles que gostam de um bom e velho desconto, é bom se apressar. Isso porque o prazo final para os consumidores goianos pagarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com um valor menor termina neste mês de novembro. As deduções variam entre 5 e 10%.

Vale ressaltar que tal benefício só é concedido aos inscritos no programa Nota Fiscal Goiana (NFG) que solicitaram o CPF nas notas fiscais emitidas entre dezembro de 2022 e novembro de 2023.

O cálculo determina que, a cada R$ 100 em compras, ganha-se um bilhete, e devem ser acumulados pelo menos 12 para que se conceda o desconto mínimo de 5%.

A aplicação da redução do tributo é automática, informada no campo de observações do boleto de IPVA de 2024. Para emiti-lo, basta que o dono do veículo acesse o site do Detran Goiás.

Também é possível acompanhar, através do quadro Bilhetômetro, o número de bilhetes acumulados acessando a área restrita do site da Nota Fiscal Goiana e utilizando login e senha pessoais.

“É importante ressaltar que os participantes iniciantes terão todos os documentos fiscais emitidos com seu CPF desde o lançamento do programa, em 2015, contabilizados e incluídos em sua pontuação”, expôs ainda o coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula.