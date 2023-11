Essa foi a reação do influencer australiano ao comer pequi pela primeira vez

O influencer australiano Simon Gurney, que faz sucesso nas redes sociais mostrando como se adaptou a realidade e aos costumes brasileiros, deu o que falar em um dos vídeos mais recentes, ao gravar a primeira vez experimentando um dos patrimônios do Cerrado: o pequi.

No registro, que já conta com mais de 200 mil visualizações, Simon revela estar em Goiás e que, embora conhecesse a fama do fruto, nunca antes havia comido um.

Para a agonia de todo goiano, ele leva a pequena fruta a boca e simplesmente morde, tal qual estivesse experimentando uma maçã.

“Cuidado com o espinho”, é possível ouvir alguém dizer ao fundo. Porém, já era tarde demais.

Apesar de não ter mordido um grande pedaço, logo em seguida ele rapidamente já tira os pedaços que estavam na boca, com uma cara de quem não gostou muito da experiência.

“Todo mundo me falou para não morder, só que aí eu fiquei animado e mordi só um pouquinho. Gente, muito espinho na minha língua, nos meus dentes, na minha gengiva, gente que fruta violenta”, lamentou o influencer, ainda com bom humor.

Com relação ao gosto, o veredito também não foi dos melhores, com Simon dizendo que era um tanto quanto azedo.

Apesar do susto, na legenda do vídeo ele afirma não ter se machucado seriamente.

Nos comentários, os internautas, embora tenham achado graça, se compadeceram com a situação do australiano.

“Não avisaram do espinho?? Sacanearam”, afirmou um internauta.

“É pra acabar com o pequi do Goiás! Faltou uma orientação melhor! Aqui em Cuiabá isso não ia acontecer”, brincou outro.