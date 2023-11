Prefeitura de Anápolis firmou contrato com empresário preso por dar golpes em vários estados

A recente rescisão do contrato de R$ 14,3 milhões celebrado entre a Prefeitura de Anápolis e a Construtora Centro Avante, com sede em Cuiabá (MT), publicada na edição do Diário Oficial da última terça-feira (07), mostra que a equipe de licitação da Administração Municipal falhou ao não verificar o passado das empresas de Maurício Miranda de Mello, proprietário da companhia contratada.

O empresário foi preso em março deste ano, em Cuiabá, no âmbito da operação Hypnos 2. A prisão foi motivada pelo esquema de fraudes na compra de remédios pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) da Remocenter, outra empresa cujo dono é Maurício. Os remédios, que custaram R$ 3,2 milhões aos cofres públicos, nunca chegaram de fato à população.

Em Roraima, a Comap Construtora, outra empresa pertencente a Maurício, recebeu verba para realizar reforma em um laboratório em Boa Vista (RR), no ano de 2016, mas o serviço nunca foi entregue e os recursos também não foram devolvidos.

Já em 2020, no auge da pandemia, o estado de Santa Catarina pagou e não recebeu por 200 respiradores revendidos pelo mesmo empresário — que embolsou R$ 33 milhões.

Candidatos do MDB em Anápolis tem motivos para comemorar

Pesquisas internas feitas por mandatários e partidos políticos apontam que os pré-candidatos do MDB em Anápolis, Amilton Filho (deputado estadual) e Márcio Corrêa (deputado federal), alcançam dois dígitos em projeções simuladas.

O ex-prefeito e deputado estadual Antônio Gomide (PT) tem o triplo do desempenho dos emedebistas, mas também ostenta rejeição preocupante.

Roberto derrete chances de Major Vitor Hugo

Algo curioso constatado por ambos levantamentos mostram que Major Vitor Hugo (PL) foi pesadamente prejudicado pela associação da imagem dele com o prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Por outro lado, o percentual de Anápolis que se mostraram dispostos a votar em um candidato apoiado por Bolsonaro ainda é assustador.

A conclusão de quem sabe bem ler pesquisas é que um candidato bolsonarista só é competitivo se estiver longe de Roberto Naves.

Felipe Cecílio: Jânio Darrot seria excelente prefeito, mas é cedo para composição entre MDB e União Brasil

O suplente de deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Felipe Cecílio (MDB) diz que Jânio Darrot (a caminho do União Brasil) também seria um excelente prefeito, mas que ainda é cedo para falar de composição entre os dois partidos.

Segundo o suplente de deputado federal, “um partido como o MDB precisa tentar manter o seu protagonismo até o último momento”.

Novo partido usará número que já foi do antigo Democratas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a fusão entre o Patriota e o PTB, criando o Partido Renovação Democrática (PRD).

A nova sigla usará o número 25 na urna, que anteriormente pertencia ao Democratas, antes da fusão com o PSL que criou o União Brasil.

Nota 10

Para GPL Incorporadora. A empresa lançou nesta quinta-feira (09) a Arena GPL, no Setor Bueno, em Goiânia. O espaço vai reunir tecnologia, negócios e tendências.

Nota Zero

Para o vereador Delcimar Fortunato (Avante), que em vídeo postado nas redes sociais confundiu a Gerência de Habitação da Caixa Econômica Federal (Gihab) com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

A confusão feita pelo vereador resultou numa dura e humilhante resposta de Alexandre Baldy (PP), via ofício, lido em alto e bom som durante a última sessão ordinária da Câmara de Anápolis.

Baldy é o presidente da Agehab.