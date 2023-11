Jogador de futebol goiano morre aos 22 anos em acidente de carro

O jogador de futebol Jhonny Cleiton Francisco Muniz, de 22 anos, conhecido como Jhonny Reges, morreu na madrugada deste sábado (11), após um acidente de carro.

A fatalidade ocorreu em Alto Paraíso de Goiás, município no Norte goiano. Ele estava acompanhado de um irmão e dois primos, quando o veículo perdeu o controle e capotou na GO-118.

Segundo informações da prefeitura local, o grupo estava voltando de uma festa de aniversário, realizada na cidade de São João da Aliança.

Os primos de Jhonny foram levados a um hospital de Alto Paraíso e já foram liberados.

No entanto, o irmão do atleta, Daniel Reges – que também é jogador de futebol e já passou pelas categorias de base do Vila Nova – se encontra em estado grave.

Jhonny Reges jogou pela equipe sub-20 do Aparecidense entre 2021 e 2022, tendo disputado a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo time goiano no ano passado. Atualmente, se encontrava no Cerrado Esporte Clube.

Em nota, o time lamentou o falecimento do atleta, prestando condolências à família e amigos do “exímio profissional que fez parte do nosso elenco profissional em 2023”.

No Instagram, o jogador Fernando Reges – ex-Vila Nova e Manchester City, atualmente no Sevilha, da Espanha – fez uma postagem em homenagem ao sobrinho. “Te recordarei sempre com essa alegria!”