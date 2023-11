Morte de criança de 3 anos que lutava contra câncer causa comoção em Anápolis

A sexta-feira (10) ficará cravado na memória de amigos e familiares de Elisa Maria, de apenas 03 anos. A pequena vinha lutando contra um câncer extremamente agressivo há um pouco mais de um ano e acabou não resistindo.

Nas redes sociais, familiares e amigos deixaram mensagens de conforto e carinho aos pais da garota, além de expressarem o luto.

“Descansa princesa, você foi uma guerreira! Eu sinto muito de verdade! Obrigada a todos que de alguma forma sempre ajudavam em orações”, foi uma destas publicações.

Desde maio de 2022, com apenas 01 ano e seis meses, a pequena foi diagnosticada com um tumor nos rins, dando início a quimioterapia logo em seguida e lutando contra a doença desde então.

Em junho do mesmo ano passou por um procedimento para a retirada do rim esquerdo, que correu bem, mas apresentou alguns problemas no pós-operatório.

Porém, a família descobriu, após alguns exames, que o tumor também havia se manifestado em uma pequena parte do pulmão, dando início a um novo procedimento de quimioterapia, mais agressivo.

Em janeiro de 2023 teve de passar por outra cirurgia para a retirada do nódulo. Entretanto, com dores incessantes e diversas internações, a equipe médica também encontrou indícios de metástase no estômago.

Até o fim, Elisa lutou pela recuperação, aparecendo em diversos registros no Instagram da mãe com um sorriso no rosto.