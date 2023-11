Motorista de aplicativo que foi rodar nos EUA mostra quantos dólares tirou em um dia

Um brasileiro morador dos Estados Unidos da América decidiu publicar quanto consegue faturar trabalhando um dia em Orlando (Flórida). Os valores impressionaram os internautas.

Alexandre Veiga é especialista em carros e trabalha há 16 anos como consultor dos veículos. Desta vez, ele quis arriscar em uma temporada como motorista de plataformas.

“Saímos de casa às 06h15 da manhã, paramos no posto para abastecer, tem que sair de tanque cheio, beleza? Porque aqui tudo é longe. Aí, 06h30 da manhã liguei o aplicativo, comecei a rodar”, começou explicando.

Durante o vídeo, o imigrante mostra como são as pausas aos banheiros – utilizando os de hotéis -, os intervalos para lanches e uma passageira simpática também, que embarcou no veículo.

Ao final, Alexandre conclui que rodou 725 km em 12h de serviço e o carro fez 15 km por litro de combustível. Com isso, foi possível US$ 252 (cerca de R$ 1.236 na conversão atual).

Ele também ponderou ter gastado US$ 37 com gasolina (R$ 181,5), além do lanche feito. Quase R$ 1 mil de lucro (US$ 200). Os internautas ficaram surpresos com a diferença de realidade para o Brasil.

“US$ 200 multiplicado por 20 dias = US$ 4 mil. Eu acho que vale muito a pena, né?”, disse uma usuária no Instagram. Veja o vídeo!