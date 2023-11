Existem alguns sobrenomes que indicam que você pertence a uma família muito nobre, importante e rica no Brasil. Inclusive, muitas pessoas sequer imaginam todos que compõem essa lista.

Os títulos foram passados de geração em geração, assim como algumas heranças e, até nos dias atuais, quem pertencem às famílias que citaremos podem ter um bom status.

Ficou curioso para saber quais são esses nomes? Então é bom conferir a lista abaixo. Se o seu estiver aqui, considere-se muito sortudo! Olha só!

6 sobrenomes que indicam que você veio de uma família rica:

1. Salles

Walther Moreira Salles tinha 88 anos quando faleceu em 2001. O empresário banqueiro construiu uma fortuna, juntamente de outros três familiares, totalizando US$ 10,2 bilhões (aproximadamente R$ 49,21 bilhões)

Por conta disso, a fortuna ultrapassou gerações e a família se tornou muito rica.

2. Trajano

A família Trajano – donos da rede Magazine Luiza -, atualmente, acumula um montante de US$ 13,2 bilhões (cerca de R$ 63,94 bilhões), tornando a segunda mais rica do Brasil.

3. Pinheiro

A terceira da lista é a família Pinheiro que, no Brasil, foi mais bem disseminada. As pessoas que pertencem esse nome “correm o risco” de serem boas herdeiras de uma enorme quantidade de dinheiro.

4. Batista

O sobrenome Batista, comum na Península Ibérica e na Itália, também foi muito bem disseminado pelo território brasileiro. Essa família traz uma riqueza há várias gerações.

Inclusive, os donos da JBS são dois irmãos, Wesley e Joesley Batista, um total de US$ 7,2 bilhões (cerca de R$ 35,3 bilhões).

5. Marinho

O sobrenome Marinho é bem famoso no Brasil e, tradicionalmente, associado com à família da Rede Globo. Inclusive, os parentes acumulam o montante de US$ 5,7 bilhões (quase R$ 28 bilhões).

Além destes, outras pessoas espalhadas pelo país também se tornaram milionárias.

6. Godoy

Por fim, a família Godoy também é uma das mais ricas do Brasil. O sobrenome espanhol, teve origem do latim gothoni ou gothone, de gothu ou gotu, gótico ou godo. Há quem acredite que tenha vindo direto do germânico Gut(d)hus, Deus, e wihs, santo.

