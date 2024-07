Nova forma de pagamento na China está chamando atenção dos brasileiros

PIX e aproximação não são nada perto do revolucionário sistema lançado pelos habitantes de lá

Magno Oliver - 16 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@marinaguaragna )

Se você acha que PIX, cartão por aproximação ou demais pagamentos modernos são o suprassumo da tecnologia, não viu o que aconteceu na China.

A região simplesmente está no ano de 2050 e nós ainda não percebemos. Uma forma inusitada de quitar suas contas ganhou destaque por lá.

Dessa forma, uma brasileira viralizou nas redes sociais mostrando o que há de mais moderno em tecnologia de pagamento na China e chamou a atenção dos internautas.

Uma experiência inusitada ao visitar a China viralizou nas redes sociais e foi exibida por uma influenciadora de viagem brasileira.

Acontece que o perfil no Instagram @marinaguaragna ganhou destaque com um vídeo mostrando um jeito inovador de pagamento na China que está bem à frente do nosso tempo.

Marina Guaragna decide ir ao mercado e, ao passar pelo caixa, faz o pagamento da compra de um jeito mágico: usando apenas a palma da mão.

No vídeo, a máquina realiza leitura e o rastreio das digitais da influenciadora e então o pagamento acontece em segundos.

“Sim, aqui na China, não importa se você esqueceu o cartão, celular ou carteira em casa, você paga tudo com a palma da mão”, afirma a brasileira enquanto mostra como funciona.

Em postagem no seu perfil, Marina explica que a ferramenta é criação da empresa de inovação Tencent. A empresa é a criadora do aplicativo de bate-papo WeChat, uma plataforma muito utilizada no país.

Em Pequim, o novo modelo de pagamento já está disponível em estações de trem, por meio de totens digitais que fazem a leitura das mãos.

Por lá, a pessoa faz o cadastro no sistema, informa nome, telefone, o número do passaporte (caso seja estrangeiro) e indica que tem conta no aplicativo WeChatPay.

Depois do cadastro, basta só aproximar a palma da mão nas ferramentas de pagamento compatíveis e ver a mágica acontecer de forma rápida e instantânea, como num envio de um PIX.

Assim, confira o vídeo completo com a novidade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por marina guaragna (@marinaguaragna)

