Emater abre formulário para goianos que desejam mudas de pequi sem espinhos

Se já era uma boa ter um pé de pequi, a aclamada iguaria goiana agora conseguiu melhorar ainda mais com o lançamento de um formulário para a aquisição de mudas da espécie sem espinhos pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater).

Dentre as 06 novas variedades lançados pelo órgão, constam 03 sem espinhos e 03 com. Todas foram desenvolvidas com o intuito de atender agricultores familiares e viveiristas em um primeiro momento.

Para adquirir uma árvore, é cobrado o custo de R$ 50 e é necessário o preenchimento de um formulário, disponível no site da agência pela aba “Aquisição de Mudas de Pequi”.

Os atendimentos ocorrerão de maneira individual, de modo que a Emater entrará em contato com cada comprador para relatar a entrega.

“Estamos reabrindo o processo de manifestação de interesse na compra de mudas de pequi com e sem espinhos, para atender a demanda da sociedade, que também pode ser feita por intermédio de viveiristas que formaram seus jardins clonais em uma parceria que se efetivou por ocasião do lançamento das seis cultivares”, apontou Maria José Del Peloso, diretora de Pesquisa Agropecuária da Agência.

A Agência também impulsionou a clonagem e multiplicação das espécies por parte de terceiros, em viveiros e fazendas, de modo que agora elas podem ser retiradas diretamente com eles.

Confira outros locais onde é possível solicitar as mudas:

Viveiro Agroplantas (Guapó-GO)

Contato: (62) 3552-1407 | (62) 98170-4740

E-mail: [email protected]

Viveiro JNL (Santa Rita do Novo Destino-GO)

Contato: (62) 98168-7259

E-mail: [email protected]

Viveiro Agrometa Reflorestamentos (Goiânia-GO)

Contato: (62) 99266-5419

E-mail: [email protected]

Viveiro Benesi & Martins (Goianésia-GO)

Contato: (62) 99364-9393

E-mail: [email protected]

Viveiro AG Agro (Goianésia-GO)

Contato: (62) 3353-4706 | (62) 98416-8277

E-mail: [email protected]