Mulher que pediu o divórcio é aplaudida após tornar público o motivo

Uma mulher impressionou a internet ao desabafar em um fórum de comentários do Reddit sobre como foi deixar o marido a trair cinco vezes antes de tirá-lo de sua vida para sempre.

A usuária revelou como foi estratégica para descobrir tudo e contou detalhes do relacionamento de 14 anos, que foi por água abaixo depois dos erros cometidos por ele.

“Eu o deixei trair enquanto construía meu local de trabalho em casa e o expulsei quando estava pronto”, escreveu ela.

O casal tinha um filho, de 11 anos, e uma filha, com quatro. Eles estavam juntos há 14 anos e tinham um bom relacionamento.

Quando a mulher pegou o marido a traindo pela primeira vez, se sentiu culpada, já que havia dito para ele para “procurar um emprego de verdade” na época em que estava desempregado.

Na primeira traição, ela acabou perdoando por levar em consideração que o homem era o primeiro amor da vida dela. Os dois nunca mais falaram sobre o assunto depois disso.

Tempos depois, ele acabou cometendo mais traições, foi dispensado do emprego na pandemia e a esposa traída acabou tendo que prover o sustento do lar.

Ela conta que: “trabalhei em casa sempre que pude, enquanto cuidava dos filhos, das tarefas domésticas e das contas. Um dia peguei o telefone dele e encontrei mensagens com outra mulher, que chamaremos de A46”.

“Não fiz nada, mandei o chat para o meu celular e esqueci por um momento, depois comecei a investir no meu trabalho, e me distanciei dele, o que não foi tão difícil. Eu estava trabalhando como uma louca e cuidando das crianças enquanto ele estava sempre ao telefone com a amante.” revelou, emocionada, a esposa.

Com o tempo, o marido começou a reclamar dos gastos dela e fez um pedido exigente, segundo ela, que disse: “ele reclamou que estou gastando apenas com caprichos e que, como era esse o caso, ele queria uma tatuagem”.

Revoltada com a atitude, ela então pediu para que ele conseguisse um emprego para isso. “A patroa mora em outro estado, então ele propôs uma obra que fosse exatamente naquele estado e levaria de 15 a 20 dias”, contou ela.

“Tive meus escritórios bem instalados e abastecidos, consegui um bom número de clientes e comecei a dar aulas via Google Meet, então me senti pronta. Preparei um belo jantar romântico, mandei os filhos para a vovó e durante o jantar pedi o divórcio. Você pode perguntar por que eu esperei, ele não era um péssimo pai e, embora passasse muito tempo no telefone, também cuidava dos filhos para eu trabalhar, afinal, era levar comida para a mesa. Eu o usei e não sinto um pingo de culpa por isso”, finalizou na postagem.

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com a atitude bastante inusitada da mulher.

Um seguidor da plataforma comentou: “Nossa, estou tão orgulhoso de você! É preciso um tipo especial de pessoa para manter uma personalidade calma, calma e serena, mesmo em uma situação emocionalmente angustiante. Você alinhou suas peças perfeitamente, acertou o tempo e executou o plano perfeitamente”.