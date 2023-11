Existem alguns hábitos silenciosos que podem prejudicar seu relacionamento e fazer com que ele chegue ao fim logo. Muitas pessoas sequer sabem disso e é bom ficar atento!

Acontece que algumas atitudes podem magoar profundamente quem está ao seu lado e fragilizar o vínculo que vocês tanto lutaram para construir. Ao longo dos anos, as feridas não cicatrizadas podem se tornar irreversíveis e ocasionar um término doloroso.

Para não perder o seu amor, separamos uma lista abaixo de situações que podem atrapalhar muito e deixar a outra pessoa cada vez mais distante. Confira a seguir e, caso esteja cometendo algo, é bom parar urgentemente.

6 hábitos silenciosos que prejudicam e podem levar seu relacionamento para o fim:

1. Comunicação inadequada

Evitar diálogos honestos e abertos pode levar a mal-entendidos e distanciamento. Quem sonha em ter um relacionamento duradouro necessita conversar abertamente sobre tudo.

Obviamente, cada pessoa tem as suas necessidades particulares, como uma confidência pessoal com amigos, por exemplo. No entanto, é bom resolver todas as pendências e dividir a intimidade com seu companheiro.

2. Falta de apoio emocional

Não mostrar empatia ou suporte nos momentos difíceis pode causar isolamento emocional e deixar a outra pessoa muito insegura.

É importante transmitir segurança para quem está ao seu lado e deixá-la confortável em todos os aspectos.

3. Negligência das necessidades do parceiro

Ignorar as necessidades emocionais ou físicas do outro pode gerar ressentimento e maior distanciamento entre vocês.

4. Incapacidade de ceder

A rigidez e a recusa em comprometer-se podem criar atritos constantes na relação. É importante dar o braço a torcer pelo menos algumas vezes para manter a paz.

5. Falta de apreciação

Não reconhecer e valorizar os esforços do parceiro pode levar à insatisfação também e isso pode provocar um término prematuro.

6. Priorizar outros interesses

Colocar atividades individuais acima do relacionamento pode causar muito entristecimento da outra pessoa. E, a longo prazo, desgastará muito o romance de vocês.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!