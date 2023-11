Após reunião, empresários e políticos continuam no escuro sobre futuro energético do DAIA

A aplicação de investimento da casa de R$ 62 milhões para melhorias energéticas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) – considerando duas subestações de energia – uma com aporte próprio da Equatorial e outra em parceria com a Brainfarma – foi a âncora do discurso, de cerca de 30 minutos – de um representante da concessionária para políticos e empresários nesta segunda-feira (13). Na mesa, a discussão sobre a capacidade energética do distrito.

No entanto, informações importantes como prazo para término da obra, ganho de capacidade energética e quantas empresas seriam beneficiadas sequer foram verbalizadas.

Para a concessionária, apesar do arrocho energético do estado, não existem gargalos para a instalação de novas empresas, mas é necessário que no momento elas utilizem o sistema de média tensão – que já está em operação.

A apresentação contou com a presença do deputado federal Márcio Corrêa (MDB), dos deputados estaduais Amilton Filho (MDB) e Antônio Gomide (PT), dos vereadores João Feitosa (PP), Andréia Rezende (SD) e Trícia Barreto (MDB).

Apesar da falta de detalhes sobre questões que emperram chegadas de novas instalações em um dos distritos mais emblemáticos do estado – os agentes públicos não chegaram a ‘apertar’ o representante da Equatorial. Exceto pela busca de informações ao que diz respeito à população em geral e pequenos comerciantes.

Prefeito em exercício de Anápolis, Márcio Cândido (PSD) não esteve presente no evento. A Prefeitura de Anápolis também não enviou ninguém para representá-lo.