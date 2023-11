Brasileiro na Itália impressiona mostrando quanto consegue comprar com um dia de trabalho

Um digital influencer viralizou mostrando a diferença de poder de compra na Itália e no Brasil com apenas um dia de trabalho, e os internautas ficaram impressionados com a discrepância.

Leonardo Medina vive viajando pela Europa em um motorhome e ganha dinheiro com a internet. Na ocasião, ele explicou que não existe um “salário mínimo” na Itália, mas sim um padrão de preço por hora trabalhada.

“O que existe é um valor mínimo por hora trabalhada que em média fica de € 11 (R$ 57,8), principalmente aqui na região Norte, onde estou. Se eu multiplicar 11 euros por 8 horas de trabalho, eu terei € 88 (R$ 462,3) pelo dia de trabalho”, explicou.

“O salário mínimo do Brasil hoje é de R$ 1.320. Se dividirmos isso por 30 dias, teremos o valor do dia de trabalho de R$ 44”, completou.

Com R$ 44, Leonardo disse que foi possível comprar um arroz de 1kg, um feijão carioca de 1kg, um óleo de soja de 900ml, um molho de tomate, um shampoo e um suco integral de laranja 1,5L.

Em contrapartida, o dia de trabalho na Itália rendeu um carrinho quase cheio, inclusive contendo produtos considerados “de luxo”, no Brasil, como Nutella, Ferrero Rocher, fardo de Coca-Cola e chocolate Milka.

“Se eu fosse fazer uma compra com meu hábito alimentar, nada dessas coisas estariam no meu carrinho e o carrinho estaria completamente cheio. Ou seja, com um dia de trabalho aqui, você praticamente faz as compras do mês”, explicou.

“Eu não trabalho aqui e nem ganho em euro, mas acredite, mesmo ganhando em reais, economizo estando aqui”, finalizou.

Veja as imagens!