Foi por este motivo que a BR-153 precisou ficar parada por mais de 20 minutos nos dois sentidos

A BR-153 precisou ficar parada por cerca de 20 minutos, no final da manhã desta segunda-feira (13), em trecho que passa por Porangatu, no Norte Goiano, em decorrência de um homem, de 44 anos, em aparente surto psicótico.

Por volta das 11h, motoristas que trafegavam pela região informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o suspeito estaria com uma enxada, ameaçando veículos na rodovia. Alguns chegaram a ser atingidos pela ação.

No local, funcionários da Ecovias do Araguaia, concessionária que administra a via, tentaram acalmar o homem, mas não tiveram sucesso.

Os agentes da PRF também fizeram tentativas de negociar com o suspeito, que aparentava estar bastante nervoso e ainda desferia golpes nos veículos que passavam.

No entanto, eles não conseguiram um desfecho positivo apenas no diálogo. Assim, os policiais utilizaram um spray de pimenta e imobilizaram o homem no chão.

O suspeito foi levado ao Hospital Municipal de Porangatu, para avaliação médica. Em seguida, foi conduzido para a delegacia local, onde poderá responder pelos danos causados aos veículos e por tentativa de agressão.