SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma mulher de 33 anos morreu atropelada pelo próprio carro em Caldas Novas (GO). Os três filhos dela estavam dentro do veículo no momento do acidente.

Vanes Moreira Barbosa saiu do veículo para empurrá-lo quando ele apresentou um problema nesse domingo (12).

O carro, que estava em uma área inclinada, passou por cima da mulher, informaram testemunhas à Polícia Militar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionadas, tentaram reanimar a mulher, mas constataram a morte dela ainda no local do acidente.

Os filhos de Vanes, entre eles um bebê de dois meses, não precisaram de atendimento médico.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.