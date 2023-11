No Brasil, existem algumas profissões que não parecem, mas pagam salários interessantes só que são pouco conhecidas pela população em geral.

Numa era em que grande parte da população se encontra desempregada, encontrar um emprego no mercado de trabalho tem se tornado uma tarefa bastante desafiadora.

Mas existem tantas profissões boas que remuneram bem só que muita gente não faz ideia de que existem pois são pouco conhecidas ou caíram no esquecimento.

Pensando em te ajudar a arrumar um trampo novo, separamos para você uma lista com algumas profissões que dão muito dinheiro e são pouco conhecidas.

6 profissões que não parecem, mas dão muito dinheiro e são pouco conhecidas

1. Engenheiro de Energias Renováveis

Esse profissional lida com um tema bastante presente no mundo. Quem atua nessa área fica responsável por projetar e implementar soluções para fontes de energia sustentáveis no planeta. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o salário do engenheiro de energia é de, em média, R$ 12.407,17.

2. Desenvolvedor de Aplicações para Dispositivos Médicos

Essa profissão é um pouco desconhecida da população em geral, mas muito importante e necessária na área da saúde. São eles que dão vida e funcionamento aos dispositivos tecnológicos e de uso médico em um hospital. Eles criam softwares para dispositivos de atendimento e suporte a cirurgias, exames e outros procedimentos. A remuneração variável de Desenvolvedor no Brasil vai de R$ 3.400 a R$ 7.000.

3. Engenheiro de Drones (VANTs)

Projetam, desenvolvem e operam drones para diversas aplicações. Salário pode variar de acordo com a área de atuação escolhida, especialmente com a crescente demanda por uso de drones para fins audiovisuais. A remuneração variável de um Operador De Drone é entre R$ 3.710 a R$ 13.931.

4. Fonoaudiólogo

Esse profissional trabalha com a promoção da saúde, prevenção, avaliação, terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, tratando distúrbios de comunicação dos pacientes. Em uma jornada diária de trabalho de 32 horas semanais, no Brasil, este profissional ganha em média R$ 3.217,36, podendo atingir um teto salarial de R$ 6.261,82.

5. Cuidador de Pessoas

Esse profissional tem um cuidado mais dedicado a pessoas que precisam de apoio em suas atividades diárias devido a limitações de saúde, físicas ou cognitivas trabalhando como cuidador de pessoas. A média salarial desta categoria é de R$ 4.218,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

6. Audiodescritor

O profissional desse ramo trabalha com pessoas com deficiência ou enfermidades limitantes e tem a função de transmitir as informações visuais que estão presentes em ambientes, mas também em filmes, eventos, palestras, shows, entre outros. O salário da categoria é de R$ 3,5 mil, com variações que podem chegar a até o triplo deste valor.

