Novo modelo de radar coloca motoristas de todo o país em alerta

Foi anunciado na Inglaterra um novo modelo de radar mais tecnológico, incisivo e munido de inteligência artificial, o chamado Radar Espião, que pode chegar ao Brasil ainda em 2024.

O novo gadget não só fiscaliza estradas e rodovias como também vai checar infrações como: uso de celular ao volante, cinto de segurança irregular, criança sem cadeirinha apropriada, pneus em estado de risco e veículos com atraso de documentação.

Essa nova tecnologia possui câmeras de alta definição que filmam continuamente o trânsito e é capaz de captar com riqueza de detalhes o interior dos veículos que passam.

O sistema de inteligência artificial (IA) captura algo suspeito e já analisa a situação, fazendo comparações estatísticas de comportamentos com uma base de dados de infrações conhecidas.

Se for detectado que algum condutor age de forma fora do conforme com as regras e leis de trânsito, um sinal é emitido para uma equipe de monitoramento humano.

O time avalia as imagens para confirmar a possível infração e analisa a aplicação de punição passível dentro do enquadramento da lei.

Nos primeiros dias de implantação da novidade na Inglaterra, foram registradas centenas de multas e números impressionantes de infrações.

O novo radar tem dividido a opinião de condutores, devido ao medo de chegar a um novo patamar de controle de cidadãos e limite de respeito entre sua privacidade e livre circulação em uma rodovia, estrada ou rua.