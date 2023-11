Prefeitura de Anápolis fecha UBS “de surpresa” e deixa profissionais e moradores sem saber o que fazer

Ninguém pode negar que, nesta semana, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Paraíso se superou e não registrou nenhum problema no atendimento. Na verdade, não registrou atendimento algum. Isto porque desde a última sexta-feira (10), o espaço teve de ser desocupado para a reconstrução da Escola Municipal Rodolf Mikel Ghannan, que cerca o local.

A ordem de serviço das obras foi assinada nesta segunda-feira (13), pelo prefeito em exercício Márcio Cândido (PSD). Acontece que, na mesma rotatória onde fica o centro de ensino, estava também situada a UBS, que deixou de existir em virtude da ampliação prevista no plano de construção.

E essa novidade não deixou surpresos apenas os moradores do Bairro Paraíso e Vila Mariana – que dependem dos serviços de saúde prestados pela unidade – como também os próprios servidores do local.

O Portal 6 apurou que, na última sexta-feira (10), equipes da Prefeitura chegaram ao posto de saúde e explicaram aos funcionários que deveriam empacotar todos os itens e ferramentas de trabalho, pois já na segunda-feira (13) o centro médico seria fechado.

Desde então, todos os 16 profissionais do local foram realocados para a UBS da Vila União, tendo que dividir o espaço com os trabalhadores que já atuavam no local.

Com duas equipes exercendo as atividades em um ambiente originalmente projetado para apenas uma, começaram a surgir problemas. Atendimentos marcados para esta semana tiveram de ser cancelados, houve alterações no cronograma e a internet da unidade do Paraíso não foi estabelecida na nova localidade até a data desta terça-feira (14), além de dificuldades com a gestão de espaço.

Com a mudança, pacientes idosos e com a saúde fragilizada têm agora de efetuar um deslocamento ainda maior caso necessitem buscar atendimento médico, o que vem gerado bastante descontentamento por parte dos residentes do bairro, ouvidos pela reportagem.

“Já nessa sexta de tarde eu tinha ido lá e eles me falaram que não iam estar funcionando mais, que ia ter que ir lá no outro [Vila União], e eu não tenho carro, já cansava de andar até aqui”, comentou um morador, de 66 anos, que preferiu não ser identificado.

O Portal 6 questionou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) acerca da situação da UBS do Paraíso, indagando sobre a possibilidade da construção de outro centro médico na área.

Em resposta, a pasta apenas disse que a realocação a fim de liberar o prédio que abrigava a unidade para as obras de melhoria promovidas pela administração municipal.

Reforçou ainda que todos os procedimentos que eram realizados no local passaram, desde esta segunda-feira, a serem efetuados na UBS da Vila União, mas que o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) permanece inalterado, com visitas diárias à população do bairro Paraíso.

Leia a nota na íntegra: